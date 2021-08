Seis dias após ser anunciado, Kaio Jorge sofre lesão e não tem data para estrear pela Juventus

O atacante, recém-chegado, teve constatada uma lesão média na coxa esquerda

Começo ruim para Kaio Jorge na Juventus. Anunciado a apenas seis dias como novo reforço do time italiano, o atacante teve constatada uma lesão de grau médio na coxa esquerda e desfalcará o clube por cerca de um mês.

Ex-jogador do Santos, o centroavante viveu longa novela para renovar o contrato, afirmou publicamente que teria vontade de permanecer no Peixe, mas acabou negociado após não chegar a um acordo com o clube da Vila Belmiro - ele tinha menos de seis meses restantes em seu vínculo e poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.

Assim, Kaio Jorge foi anunciado oficialmente pela Juventus nesta última terça-feira (17), celebrou publicamente o início de uma parceria promissora com Cristiano Ronaldo... mas viu o sonho da estreia ficar bem longe do esperado.

O atacante até foi relacionado e ficou no banco contra a Udinese, no empate por 2 a 2 que marcou a estreia da Juventus na temporada, mas não foi opção do treinador Massimiliano Allegri.

Kaio, então, até tinha a expectativa de estrear em um dos próximos jogos, especialmente quando a Velha Senhora começasse a rodar o elenco com o início da Liga dos Campeões da Uefa, mas sofreu uma lesão durante os treinamentos e deve ficar um mês de molho.

Segundo anunciado pela Juventus em seu site oficial, o atacante brasileiro sentiu dores na coxa e testes diagnosticaram uma lesão de grau médio no reto femoral da coxa esquerda. O jogador ainda não tem data para voltar aos treinos, mas lesões do tipo normalmente levam cerca de um mês até que o atleta volte a jogar.

Kaio Jorge fará novos exames em 10 dias, mas ainda não tem previsão de retorno.