Por que Kaio Jorge pode ser o parceiro ideal de Cristiano Ronaldo na Juventus?

O jovem de 19 anos mostrou grande maturidade desde que entrou em cena com o Santos e se destaca principalmente marcando gols

Aos 19 anos, Kaio Jorge, fez exames médicos em Turim na quarta-feira (4), depois que a Juve e o Santos chegaram a um acordo de 3 milhões de euros (cerca de 18 milhões de reais) pelo jogador.

O jovem é cotado como um dos jogadores de futebol mais promissores do Brasil, no entanto, apesar da pouca idade o jogador não renovou seu contrato com a equipe brasileira, fazendo com que o time tivesse que vender o atacante agora para não perder ele de graça no futuro.

Por este valor, o gigante italiano tem pouco a perder nesta transferência, depois de ter vencido o Milan e o Benfica para garantir o jogador. Kaio começará como quarto atacante, atrás de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Álvaro Morata, com tempo para se adaptar ao novo ambiente e com pouca pressão nas costas. No entanto, o adolescente traz algo diferente do que esses jogadores.

Se por acaso se faz comparações inevitáveis ​​com Neymar, em campo, Kaio desempenha um papel mais central no ataque, segurando a bola para jogar ao lado dos companheiros e não forçando as jogadas sozinho.

Ele mostrou, porém, na Vila Belmiro, principalmente na caminhada do Santos até a final da Copa Libertadores de 2020, onde marcou cinco gols em 12 jogos, que é capaz de aproveitar as oportunidades quando elas surgem.

“O Kaio é um jogador que, ainda jovem, joga cada vez com mais maturidade”, disse o técnico do Santos, Fernando Diniz, aos jornalistas em uma entrevista coletiva. “Quando ele joga, parece que tem 27 anos."

“Ele é um jogador que entende muito bem o seu papel, e não só para o Santos, por isso tem várias times europeus atrás dele. Além de compreender seu papel, sua confiança é das alturas.”

Como sugere Diniz, apesar da pouca idade, o atacante tem ampla experiência no que diz respeito a lidar com pressões do jogo.

Sexto estreante mais jovem do Santos de todos os tempos, tendo feito sua estreia no time principal com apenas 16 anos, Kaio não se incomodou com as demandas da campanha exaustiva da Libertadores na temporada passada.

A Covid-19 interrompeu a campanha da Libertadores do time, que fez de tudo para manter o equilíbrio após aquela derrota na final. Em meio a uma crise financeira, o clube foi forçado a vender jogadores importantes como o venezuelano, Yeferson Soteldo.

Seu ex-técnico, Cuca, que levou o Santos à final contra o Palmeiras, fez dele peça fundamental no ataque do time, afirmando em janeiro: “Estamos muito felizes com o Kaio. Ele não se preocupa apenas em fazer gols, ele trabalha bem taticamente e lidera nosso time na frente.”

No papel, então, Kaio parece ser o contraponto perfeito para a superestrela da Juventus. Embora Ronaldo deva marcar gols em qualquer situação ao seu redor, o craque português geralmente encontrou seu melhor futebol quando apoiado por um atacante feliz em deixá-lo assumir o centro das atenções.

Karim Benzema no Real e Mario Mandzukic na primeira temporada de Cristiano na Juve, jogadores excepcionais com suas próprias habilidades, entenderam isso perfeitamente e deram ao atacante as ferramentas para marcar gols.

É claro que Kaio ainda está longe desse nível, mas se ele aproveitar ao máximo suas chances no time principal, o jovem pode ser uma opção de luxo para Massimiliano Allegri, já que o novo treinador busca devolver a Juventus no topo das principais competições.

O jovem atacante não poderia pedir por um mentor melhor em campo do que o português, que ainda balança defesas em toda a Europa aos 36 anos.