Seca de Gabriel Jesus após pênalti estraga noite perfeita de Tite: "fiquei triste"

Camisa 9 da seleção brasileira perdeu pênalti contra o Peru e continua na seca pela seleção em torneios oficiais

Tite teve muita coisa para comemorar neste sábado com a vitória por 5 a 0 sobre o , mas a noite não foi perfeita para o técnico da seleção brasileira mesmo com a vaga garantida nas quartas de final da Copa América. E o “culpado” foi Gabriel Jesus. O camisa 9 teve boa atuação, mas continua zerado em torneios oficiais com a camisa verde e amarela. Nem um pênalti no fim do jogo foi suficiente para acabar com a “seca”.

“Fiquei triste por ele não fazer o gol porque ele jogou muito. Ele tem que se orgulhar muito com o que jogou hoje e do momento em que está”, ponderou.

Gabriel Jesus é um caso especial para Tite. Afinal, o técnico apostou nele como camisa 9 titular na última , na , e o bancou mesmo sem os gols saírem. Jesus terminou o torneio zerado.

Um ano depois, a camisa 9 foi novamente para o atacante do na . Após três partidas, Gabriel Jesus ainda está em jejum em torneios oficiais. Ele entrou no decorrer das partidas contra (3 a 0) e (0 a 0) e foi titular neste sábado, diante dos peruanos.

“Eu estava até torcendo individualmente por ele”, lamentou Tite. “Mas o gol não seria determinante pelo jogo que ele fez”.

O treinador da seleção, inclusive, detalhou a missão que foi passada para Gabriel Jesus contra o Peru. No início das jogadas e na fase de armação no meio-campo, ele deveria ficar aberto na direita. No último estágio do ataque, a ordem era para entrar na área e buscar a finalização.

Na finalização mais importante, no entanto, o camisa 9 falhou, desperdiçando pênalti quando o jogo já estava 5 a 0 para o . A imagem de Jesus ajoelhado no gramado após o pênalti defendido resume também o sentimento de Tite sobre a seca do atacante.