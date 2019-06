O goleou o nesse sábado (22) e se classificou para a próxima fase da .

O selecionado brasileiro fez seu melhor jogo na competição e venceu os peruanos por 5 a 0. Os gols de Casemiro, Firmino, Éverton 'Cebolinha', Daniel Alves e Willian deram mais tranquilidade para a equipe brasileira.

E é claro que o povo brasileiro não deixaria esse momento passar. Os internautas no Twitter encheram a rede social de memes sobre a vitória e as situações de jogo.

Confira abaixo os principais deles.

#BRAXPER este camisa 17 do Peru vai sofre minha irá se acontecer alguma coisa com nosso Cebolinha 🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/e0W7mfbLVA

Cidade De Lima no Peru neste momento após a primeira defesa do goleiro da seleção #braxper #Peru #BrasilvsPeru pic.twitter.com/cCGzv1zyX6

Eu tô shippando o Galvão com o Cebolinha. Galvão merece ser feliz. Sofreu muito com o fim do relacionamento com Neymar.