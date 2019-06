Quem o Brasil pode pegar nas quartas da Copa América?

Seleção Brasileira irá enfrentar um dos terceiros melhores colocados

A entrou em campo pressionada, mas correspondeu às expectativas, venceu o por 5 a 0, convenceu e garantiu a classificação Às quartas de final da na primeira colocação do grupo A.

De acordo com a tabela da competição continental, agora o aguarda definição dos grupos restantes para conhecer seu adversário na próxima fase. Isso porque, ele pode vir do grupo B ou C. Entenda:

Como são três grupos na competição, irão avançar às quartas de final líderes e vice-líderes dos grupos A, B e C, além dos dois melhores terceiros colocados.

Desta forma e de acordo com a tabela, o Brasil, primeiro colocado do grupo A irá enfrentar um dos melhores terceiros colocados e, aí, as possibilidades são muitas.

No grupo A, já definido, o Brasil ficou na liderança com 7 pontos, seguido pela , com 5 e o Peru, com 4.

Se o Peru se classicar como um dos melhores terceiros colocados, obrigatoriamente o Brasil pegará a outra seleção classificada.

A garantiu a liderança do grupo B, com 6 pontos. Logo atrás, estão (2), Qatar (1) e (1).

Na última rodada, a Colômbia enfrenta o Paraguai, que pode chegar aos 5 pontos em caso de vitória, ou 3 em caso de empate, ou ainda ficar com 2 em caso de derrota.

Já Qatar e Argentina jogam em Alegre e aos hermanos apenas a vitória interessa.

Quem pode cruzar o caminho do Brasil: Paraguai, Argentina e Qatar.

GRUPO C: 🇨🇱 venceu o 🇪🇨 e o 🇺🇾 empatou

com o 🇯🇵 no encerramento da segunda rodada do Grupo C. @CONMEBOL #CopaAmerica pic.twitter.com/xGTlEErPBd — Copa América (@CopaAmerica) 22 de junho de 2019

O Chile, com 6 pontos, já garantiu a vaga à próxima fase pelo menos em segundo lugar. Uruguai (4), Japão (1) e Equador (0), ainda precisam confirmar suas vagas.

Na última rodada, Chile e Uruguai se enfrentam, e um empate deixariam chilenos em primeiro e uruguaios em segundo. Assim como um vitória para qualquer seleção, definiria primeiro e segundo colocados.

Tudo indica que a terceira posição do grupo C ficará com quem vencer entre Japão e Equador.

Quem pode cruzar o caminho do Brasil: Paraguai, Argentina e Qatar.

Não entendeu?

Tudo dependerá da pontuação dos terceiros colocados. Quem somar mais, ficará com as vagas restantes. O Brasil precisará aguardar até segunda-feira (24) para conhecer seu adversário e você acompanha esse desfecho aqui na Goal.