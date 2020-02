Se Pedro faz sombra a alguém no Flamengo, é sobre Arrascaeta

O atacante, que já fez dois gols no mesmo número de jogos, só entrou em campo para substituit o uruguaio; dupla com Gabigol vem dando certo

Foi na reapresentação de Gabriel Barbosa como jogador do , desta vez em definitivo, que surgiu com maior força o termo “sombra” em relação à disputa por um lugar no ataque com Pedro, anunciado dias antes como reforço para 2020. Na ocasião, o artilheiro dos últimos dois Brasileirões e herói do Fla no título da Libertadores garantiu que se houvesse alguém para se preocupar com isso, seriam os adversários.

De fato, é o que tem acontecido. Desde a estreia do time principal, Gabigol e Pedro fizeram quatro dos cinco gols anotados pelo Flamengo nas partidas que tiveram Jorge Jesus na área técnica – contra Resende e no último sábado (08) sobre o .

A disputa entre os atacantes virou até brincadeira entre Gabigol e Pedro em uma das comemorações feitas no último fim de semana. Mas isso não quer dizer que não exista uma sombra. E ainda que o corte de dois jogos não permita análises mais aprofundadas, o bom início do jovem emprestado pela acaba colocando uma sombra sobre outro jogador rubro-negro: o meia Giorgian De Arrascaeta.

Pedro ainda não foi titular do Flamengo na atual temporada. Saiu do banco de reservas duas vezes, ambas para entrar na vaga do meia uruguaio – líder de assistências no último Brasileirão.

18' | 2ºT | 0-0 - Segunda substituição no Flamengo!



▶Entra: Pedro



◀Sai: De Arrascaeta

#RESxFLA #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 4, 2020

36' | 2ºT | 1-0 - Última substituição no Flamengo.



▶Entra: Pedro



◀Sai: De Arrascaeta#Nossos10 #PraSemprePorVocês — Flamengo (@Flamengo) February 8, 2020

Quando Pedro entra em campo, passa a ser o jogador mais avançado e centralizado de ataque. Gabigol, desta forma, recua, circulando mais no entorno da área e pelos lados. O histórico de sua carreira já mostrava um bom aproveitamento nesta função, e o início de parceria com Pedro também vai atestando isso.

Fala aí Galerinha , pra jogar na frente com Gabigol e Bruno Henrique :

Arrascaeta ou Pedro? pic.twitter.com/qmpdBLYx38 — Dawis Feitosa (@DawisFeitosa) February 5, 2020

Hoje, se a chegada de Pedro causou alguma sobra no elenco comandado por Jorge Jesus foi sobre Arrascaeta – lembrando que a chegada de Michael também aperta o calo de Ribeiro e do próprio Arrascaeta. Mas ainda há muito caminho a ser percorrido.

Entre luzes e sombras, o Flamengo começa 2020 mantendo, dentro de campo, a imagem de favorito a tudo o que disputa.