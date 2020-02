"Não tem sombra nenhuma": Gabigol e Pedro voltam a marcar e empolgam flamenguistas

Atacantes fizeram os gols da vitória rubro-negra sobre o Madureira e geraram reações na internet

Teve gol do Gabigol, mas também teve gol do Pedro. A exemplo da partida contra o Resende, o contou com gols dos camisas 9 e 21 para derrotar o Madureira por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã com quase 65 mil torcedores.

A atuação dos dois artilheiros não só fez a festa das arquibancadas, como também rendeu bastante repercussão na internet. Torcedores se animaram com o início goleador da dupla e também não deixaram de notar a comemoração em que Pedro parece ser a sombra de Gabigol.

Questionado após a partida, Gabigol voltou a criticar o rótulo de "sombra" atribuído a Pedro, contratado no início deste ano. "Muita gente quer criar esta polêmica, mas não tem sombra nenhuma. Fico feliz por ele ter entrado e feito gol de novo", afirmou.

Gabigol sobre comemoração de sombra:



“Muita gente quer criar essa polêmica, que ele é minha sombra, mas não tem sombra nenhuma... “ pic.twitter.com/zSEMHClTK4 — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 9, 2020

Contra o Madureira, Gabigol saiu na equipe titular, enquanto Pedro entrou no segundo tempo, no lugar de Arrascaeta. A torcida espera agora que a dupla mantenha a fase artilheira no próximo domingo, quando o Flamengo enfrenta o -PR pela Supercopa.