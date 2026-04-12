Dick Lukkien trabalha no FC Groningen ao lado de Dies Janse e, no programa “Goedemorgen Eredivisie”, faz uma avaliação positiva do zagueiro emprestado pelo Ajax. Em relação a Tygo Land, jogador emprestado pelo PSV, o técnico do Groningen se mostra bem mais crítico.

No programa matinal da ESPN, Lukkien é questionado se Janse e Land estão prontos para o Ajax e o PSV, respectivamente. “Concordo e discordo”, avalia o técnico do FC Groningen. “Tygo é um jogador excelente. Mas, na minha opinião, ele ainda precisa de mais um ano para realmente poder desempenhar um papel no PSV.”

Em seguida, Janse recebe um grande elogio de seu treinador em Groningen. “Ele está dando passos muito grandes, especialmente após a pausa de inverno. Se eu trabalhasse no Ajax, com certeza lhe daria uma chance”, afirma Lukkien à comissão técnica em Amsterdã.

Lukkien se recusa a afirmar abertamente que Land deve permanecer mais um ano no FC Groningen. “Isso seria assumir o lugar do nosso diretor técnico (Mo Allach, ed.). E ele é competente o suficiente para ter sua própria opinião sobre isso. Tornei-me treinador para ajudar os jogadores. E se eu achasse que o Tygo está realmente pronto, simplesmente diria isso. Mas acho que ele ainda precisa jogar muito por mais um ano, e essa chance é menor no PSV do que aqui conosco.”

Hans Kraay Júnior considera Janse forte com a bola. “Mas sem a bola ele também é bom”, acrescenta Lukkien. “Dies joga geralmente com cinquenta metros de espaço atrás dele, mas não lhe acontecem muitas coisas.”

O técnico do FC Groningen ressalta, porém, que Janse às vezes é preguiçoso e precisa melhorar nesse aspecto. “Não sei se essa é a palavra certa, mas ele não está alerta o suficiente. Mas, no geral, ele pensa muito à frente e, por isso, não se mete em apuros.”

Kraay responde imediatamente “não” quando o apresentador Milan van Dongen sugere que Janse talvez forme uma boa dupla com Youri Baas no Ajax. Lukkien tem uma opinião diferente. “Jogadores inteligentes e bons sempre conseguem jogar bem juntos. É assim que vejo esses dois.”