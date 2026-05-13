Schreuder é demitido após uma sequência ruim e um final de temporada decepcionante

Alfred Schreuder foi demitido do cargo de técnico do Diriyah SC. O irmão de Dick Schreuder foi substituído por Khaled Al-Atwi, segundo informa Ben Jacobs.

Schreuder era técnico do Diriyah SC desde dezembro de 2025. O clube disputa a segunda divisão da Arábia Saudita.

A missão de Schreuder era levar o clube à primeira divisão do país, mas após duas derrotas recentes isso não é mais possível, o que levou o clube a decidir demiti-lo.

Schreuder já atuou como técnico principal em clubes como Club Brugge, FC Twente, Ajax e TSG Hoffenheim.

Foi nesse último clube que conheceu Julian Nagelsmann. O alemão convidou Schreuder para auxiliá-lo no próximo verão, durante a Copa do Mundo de 2026.

Schreuder, portanto, não ficará ocioso nos próximos tempos. Ele poderá se concentrar totalmente em seu trabalho como assistente técnico da seleção alemã.



