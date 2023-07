Sauditas fazem consulta, mas Palmeiras diz que Raphael Veiga não está à venda

Al-Nassr e Al-Ittihad fizeram consulta pelo meio-campista de 28 anos, mas o clube paulista nem sequer estabeleceu um valor para a venda

O Palmeiras recebeu novas consultas por Raphael Veiga. Al-Nassr e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, fizeram contato com o intuito de entenderem a situação do meio-campista na Academia de Futebol, mas ambos ouviram que o atleta não está à venda, como soube a GOAL.

Os sauditas não sinalizaram com valores, mas observam o jogador e estudam uma proposta durante a janela de transferências — os gigantes do país têm contratado nomes de peso recentemente. O Verdão reforça aos interessados que nem sequer cogita aceitar uma oferta para liberá-lo.

O clube paulista descartou estabelecer um valor para a venda do meia-atacante de 28 anos no mercado da bola. Há ainda interessados na Europa em levá-lo — espanhóis, ingleses e italianos já abordaram o assunto, e o estafe do atleta o ofereceu para o Barcelona recentemente.

Raphael Veiga tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. O Verdão detém 85% dos direitos econômicos do jogador, que é dono dos outros 15%. Uma saída no mercado da bola não é desejo da presidente Leila Pereira, que já comunicou o desejo de manutenção dos principais nomes do elenco comandado por Abel Ferreira.

O meia-atacante disputou 33 partidas na atual temporada, somando 2.641 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu dez assistências. Ele é tratado como um dos pilares do meio de campo palmeirense.