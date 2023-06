Palmeiras quer manter Raphael Veiga, com sondagens de Espanha, Inglaterra e Itália

Meia-atacante de 27 anos está na mira de gigantes do futebol europeu, mas o Verdão não pensa em negociá-lo

O Palmeiras não pensa em vender Raphael Veiga, mesmo que haja sondagens de clubes europeus para a saída do meia-atacante de 27 anos, como soube a GOAL. Clubes de Espanha, Inglaterra e Itália já demonstraram interesse na aquisição do jogador.

Em todas as consultas feitas por estrangeiros, a diretoria palmeirense não quis fixar um preço para a saída do jogador, que tem contrato no Allianz Parque até 31 de dezembro de 2026.

Alguns clubes sinalizaram com a possibilidade de enviar uma oferta de até € 15 milhões (R$ 79 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta, mas os paulistas não têm interesse na negociação do jogador.

A presidente Leila Pereira sinaliza com a intenção de negociar alguns atletas na atual janela de transferências, mas não gostaria de se desfazer do meio-campista. Ele é visto como peça fundamental pelo departamento de futebol palmeirense.

Raphael Veiga fez 25 partidas pelo Palmeiras em 2023, somando 1.945 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e se responsabilizou por seis assistências. O meia-atacante tem 85% dos direitos econômicos ligados ao Verdão e é dono dos 15% restantes.