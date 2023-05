Raphael Veiga é sugerido ao Barcelona

Meia-atacante de 27 anos tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026 e teve o nome ligado ao clube catalão no mercado da bola

O estafe de Raphael Veiga sugeriu o jogador ao Barcelona no mercado da bola, como soube a GOAL. Os catalães não formalizaram proposta pela contratação do meia-atacante e não deram uma resposta definitiva aos agentes do atleta. A informação sobre a ligação do meio-campista com o clube catalão foi inicialmente divulgada pelo jornal Sport e confirmada pela reportagem.

Em meio às consultas recebidas do exterior — foi procurado por Arsenal, Chelsea, Fulham e Wolverhampton na Inglaterra e ainda desperta interesse de clubes de Espanha e Itália —, o jogador de 27 anos foi oferecido ao atual campeão espanhol. A ideia é que ele seja uma opção para o time de Xavi Hernández a partir da próxima temporada. O nome do brasileiro será avaliado internamente antes de uma posição oficial dos catalães.

O estafe de Raphael Veiga se apoia em números para tentar levá-lo ao Camp Nou. Os agentes do meio-campista destacam que ele marcou 73 gols pelo Palmeiras desde 2019 — neste mesmo período, fez 205 partidas e deu 23 assistências. O grupo que gere a carreira do jogador o vê em condições de atuar pelo Barça neste momento.

O meia-atacante tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. Hoje, o clube detém 85% dos direitos econômicos do jogador, que é dono do restante — 15%. Os paulistas aumentaram o percentual do atleta depois de liberarem o zagueiro Benjamín Kuscevic ao Coritiba no mercado da bola.

Neste início de ano, Raphael Veiga teve uma oportunidade pela seleção brasileira. O meia-atacante esteve em campo para enfrentar o Marrocos, em 25 de março passado, durante jogo sob o comando do interino Ramon Menezes. O jogador palmeirense ficou em campo por 25 minutos e não fez gols ou deu assistências.