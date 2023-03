Sarmiento x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada neste domingo (19), pela oitava rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Sarmiento e River Plate se enfrentam na noite deste domingo (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Eva Perón, pela oitava rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o River Plate registra aparece na vice-liderança, com 15 pontos, enquanto o Sarmiento, com apenas oito pontos, vem de derrota para o Racing por 1 a 0 na última rodada do torneio.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o River Plate registra três vitórias, contra apenas uma do Sarmiento, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Argentino 2022, o Sarmiento venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sarmiento: Meza; Bettini, García, Donatti, Insaurralde, Díaz; Melano, Méndez, Martínez, Zanelli; López. .

River Plate: Armani; González, E. Díaz, P. Díaz, Casco; Perez, Aliendro, De La Cruz; I. Ferndández, Paradela; Beltrán.

Desfalques

Sarmiento

Não há desfalques confirmados.

River Plate

Sem desfaques confirmados.

Quando é?