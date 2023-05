São Paulo x Grêmio Osasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (7), pela quarta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Grêmio Osasco se enfrentam neste domingo (7), às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Com três vitórias conquistados no Paulistão contra SKA Brasil, Osasco Audax e Juventus-SP, o São Paulo chega embalado para este duelo. Apesar disso, a equipe saiu derrotada da última rodada do Brasileirão sub-20, por 3 a 2, para o Palmeiras.

Do outro lado, diferentemente do São Paulo, o Grêmio Osasco não conquistou nenhum ponto na competição, acumulando três derrotas seguidas pelo Grupo 10.

Prováveis escalações

São Paulo: Leandro; Raphael, Ythallo, Kazin, João Douglas; Clauvis, Manso e Luiz Henrique; Newerton, João Adriano e Maioli. Técnico: Belleti.

Grêmio Osasco: Matheus; Pedro, Otavio, Kelvin, Gustavo; Fabinho, Kallebe, Diogo; Nathan, Lucas e Vinícius. Técnico: Marcondes Paiva.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Grêmio Osasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?