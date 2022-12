São Paulo terá 15% dos direitos de Igor Gomes em ida para o Atlético-MG

Tricolor paulista aceitará liberar o meio-campista de 23 anos antes do fim do contrato, que se encerraria em março de 2023

O São Paulo vai manter 15% dos direitos econômicos de Igor Gomes após a ida do meio-campista para o Atlético-MG no mercado da bola, como soube a GOAL.

Os paulistas entraram em acordo com o Galo e o estafe do jogador e terão direito a este percentual na mudança do atleta para Belo Horizonte — o restante será dividido entre o próprio jogador e o futuro clube.

O Atlético-MG deve ficar com 80% dos direitos econômicos do meio-campista de 23 anos, que ainda será detentor de 5%. A divisão entre mineiros e atleta ainda não está definida. Isso deve ter uma solução até o fim da semana.

A divisão dos direitos econômicos entre os três — Galo, São Paulo e Igor Gomes — foi uma forma encontrada para que o atleta deixasse o Morumbi antes do fim do atual contrato, em 31 de março de 2023.

O técnico Eduardo Coudet gostaria de contar com o jogador já nesta pré-temporada, e a diretoria trocou a liberação em troca da manutenção de um percentual.

Igor Gomes é um jogador que estava nos planos de Rogério Ceni para 2023, mas a cúpula já sabia que o atleta tinha interesse em deixar o CT da Barra Funda ao término do contrato. Diante do pré-acordo com os mineiros, as partes formalizaram uma nova divisão nos direitos econômicos.

Em 2022, o meio-campista fez 61 partidas pelo São Paulo, com um gol marcado e sete assistências. No período, ele ficou em campo por 3.963 minutos.

São Paulo mantém 15% de Luizão

Rubens Chiri/São Paulo FC

O zagueiro Luizão foi anunciado pelo West Ham nesse domingo (18). O atleta teve a liberação antecipada pelo São Paulo em troca da manutenção do percentual de uma futura venda.

A regulamentação da Premier League não permite que os clubes dividam os direitos econômicos dos jogadores. No entanto, é possível ceder um percentual de venda futura. Desta forma, o Tricolor paulista fica com 15% de uma próxima negociação do zagueiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

Luizão tinha contrato no Morumbi até 31 de janeiro de 2023. A saída também já era dada como certa nos bastidores do Morumbi.