São Paulo vai manter percentual de Igor Gomes em ida para o Atlético-MG

Tricolor paulista aceitou liberar o meio-campista de 23 anos, mas ainda está discutindo percentual que manterá dos direitos econômicos

O São Paulo aceita liberar Igor Gomes antes do fim do contrato para o Atlético-MG, mas exige manter uma fatia dos direitos econômicos do meio-campista de 23 anos, como soube a GOAL.

O percentual ainda não foi definido — os números serão decididos nas próximas horas —, mas a diretoria só aceita a saída antecipada do jogador em caso de manutenção de uma quantia dos direitos econômicos do atleta. O adeus do atleta já era preparado nas alamedas do Morumbi.

Não haverá compensação financeira nas tratativas envolvendo o meio-campista — o Galo não está disposto a desembolsar nada pela aquisição do jogador em definitivo, e o Tricolor paulista entende a posição dos mineiros, já que o atleta ficará livre a partir de 31 de março de 2023, quando se encerra o contrato no Morumbi.

O Tricolor paulista ajusta os últimos detalhes da rescisão contratual e do percentual que manterá dos direitos econômicos do meio-campista a fim de liberá-lo para jogar na Cidade do Galo.

Igor Gomes deve participar de ao menos uma parte da pré-temporada do elenco comandado por Eduardo Coudet. O jogador tem tratativas avançadas com o clube para assinar contrato até dezembro de 2027. Ele deve receber um valor superior ao que faturava no Morumbi — R$ 1,4 milhão por ano na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Parceiras após as tratativas para a ida do goleiro Rafael ao CT da Barra Funda, as cúpulas de Atlético-MG e São Paulo não veem impedimento para a negociação envolvendo Igor Gomes.