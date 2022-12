Atlético-MG avança por contratação de Igor Gomes, em fim de contrato no São Paulo

Meio-campista tem contrato no Morumbi até 31 de março de 2023, mas já negocia a possível transferência para a Cidade do Galo

O Atlético-MG avançou pela contratação de Igor Gomes, que ficará livre no mercado da bola ao fim do contrato com o São Paulo, em 31 de março de 2023. A proposta é para o atleta assinar com os mineiros até o fim de 2027, como soube a GOAL.

As partes ainda discutem moldes do possível contrato, mas o jogador de 23 anos aprovou a oferta salarial apresentada pelos mineiros. A situação deve ter um desfecho até o fim do ano.

O desejo do Atlético é chegar a um acordo com o jogador e antecipar a transferência para a Cidade do Galo. Como o meio-campista ainda tem contrato no Morumbi, o clube está disposto a ceder um percentual para o Tricolor paulista.

Igor Gomes, a princípio, gostaria de deixar o São Paulo para defender o futebol europeu. Ele, inclusive, trocou de empresário com este intuito — o jogador abandonou o agente Wagner Ribeiro e passou a ser representado pelo escritório de Giuliano Bertolucci.

Em que pese o desejo inicial, o meio-campista aprova uma mudança para a Cidade do Galo, especialmente porque há promessa de valorização salarial e de mais minutos em um clube que tem brigado por títulos nos últimos anos.

Igor Gomes conta ainda com o aval de Eduardo Coudet. O técnico argentino vê o jovem como um nome promissor para o meio de campo, que promete ser muito intenso na Cidade do Galo.

