Sem acordo para renovações, São Paulo prepara saídas de Luizão e Igor Gomes

Zagueiro de 20 anos e meio-campista de 23 anos sonham em trabalhar no futebol europeu. Eles não devem ficar no Morumbi em 2023

O São Paulo se prepara para perder dois jogadores promissores em 2023: o zagueiro Luizão e o meio-campista Igor Gomes. Ambos colocam empecilhos para a renovação contratual e não devem seguir no Morumbi, como soube a GOAL.

O defensor de 20 anos já avisou que tem interesse do West Ham, da Inglaterra, para a próxima temporada. Ele deve assinar pré-contrato com o clube e deixar o Tricolor paulista ao término do contrato, em 31 de janeiro de 2023.

Os britânicos cogitaram uma proposta para tirá-lo de forma antecipada do CT da Barra Funda. No entanto, os paulistas não foram procurados recentemente para discutir a situação. A saída do atleta está praticamente certa.

Além do zagueiro, Igor Gomes também não deve permanecer no São Paulo em 2023. O meio-campista sonha em se transferir para a Europa e coloca empecilhos para a sequência no Morumbi. O jogador está disposto a deixar o Tricolor paulista para tentar uma proposta do futebol europeu.

Desde que trocou de agente — ele deixou a empresa de Wagner Ribeiro e é representado pelo escritório de Giuliano Bertolucci —, o próprio atleta pediu ao agente para buscar ofertas no exterior. O sonho é atuar em uma das principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra ou Itália).

Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até março de 2023. O meio-campista foi procurado pela diretoria para renovar em algumas oportunidades — uma das tentativas foi, inclusive, depois do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o atleta segue irredutível em relação à ideia de deixar o Morumbi ao fim do próximo compromisso.

Em 2022, Igor Gomes fez 61 partidas pelo São Paulo, somando 3.903 minutos em campo. Dentre os prediletos de Rogério Ceni, o meio-campista fez um gol e deu oito assistências no período.

Considerando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que disputou seis jogos, o zagueiro Luizão soma 26 partidas pelo Tricolor paulista no ano, com 1.659 minutos (455 na Copinha). No período, fez um gol, em partida do Brasileirão.