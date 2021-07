São Paulo tenta contratação de Benedetto, do Olympique de Marseille

Tricolor faz contato e mostra interesse no centroavante argentino aprovado por Crespo, mas valores são entrave e negociação é muito difícil

O São Paulo entrou em contato com o Olympique de Marseille, da França, interessado na contratação de Darío Benedetto. Dirigentes do Tricolor e do Olympique trataram nas últimas semanas da possibilidade considerada muito difícil no Morumbi pelos valores envolvidos.

A conversa por Benedetto é paralela à negociação com o Deportivo Maldonado por Calleri. O argentino é uma das opções avaliadas no mercado em busca de um centroavante e é aprovado por Hernán Crespo.

Inicialmente o São Paulo tratou da possibilidade de um empréstimo, mas um modelo de negócio com acordo definitivo também foi cogitado. Os franceses estariam dispostos a conversar dependendo da possibilidade para diminuir gastos na folha do clube do técnico Jorge Sampaoli. O atacante de 31 anos tem contrato até 2023 e agradaria muito Crespo.

Neste momento, no entanto, a contratação é considerada complicada pelos valores sinalizados ao São Paulo tanto pelo Olympique quanto por empresários com os quais o clube conversou. Os salários de "nível europeu" estão longe da realidade financeira no Morumbi.

O status é diferente, por exemplo, da negociação com o Deportivo Maldonado por Calleri, também considerada difícil, mas em patamares financeiros completamente diferentes e mais baixos.

Benedetto foi reserva em dez das suas últimas 11 atuações no time de Sampaoli e sequer saiu do banco em duas partidas na reta final de 2020/2021. No total, ele fez 6 gols em 41 jogos na última temporada.