São Paulo espera resposta do Deportivo Maldonado por Calleri e avalia opções no mercado

Em busca de camisa 9, clube aguarda sinalização oficial dos uruguaios para proposta feita com pagamento parcelado e também analisa outros nomes

O São Paulo espera uma resposta oficial do Deportivo Maldonado, do Uruguai, para a proposta feita pela contratação de Jonathan Calleri. Até o início da noite desta terça-feira (06) não houve uma sinalização concreta dos uruguaios à oferta para adquirir definitivamente os direitos econômicos de Calleri.

Paralelamente, o São Paulo também avalia outras opções no mercado da bola. Isso porque Calleri não é o único nome discutido. O departamento de futebol analisa jogadores há algum tempo, pois a prioridade é a contratação de um novo camisa 9 e a busca se concentra apenas neste setor atualmente.

O Tricolor espera essa sinalização do Deportivo Maldonado para dar os próximos passos por Calleri. A negociação é tratada como muito difícil, pois a proposta feita é considerada modesta. O São Paulo oferece valores em um pagamento parcelado, com início em 2022 até 2024. Embora tenha margem para negociar dentro desse modelo apresentado, a ideia é não fazer loucuras financeiras para não estourar o orçamento.

Calleri, por sua vez, gosta da ideia de voltar ao São Paulo, mas espera a negociação com os empresários avançar. A preferência seria permanecer na Europa, caso haja uma boa opção nesse sentido.

Até a última segunda-feira não houve contato direto do São Paulo com o jogador. As conversas ocorrem por meio de um representante do Deportivo Maldonado e com o pai do atacante. Se houver um sinal positivo do clube uruguaio, visto como maior obstáculo, o clube partiria para a negociação com o atacante, que sabe da proposta são-paulina.

Nesse contexto, o Tricolor se vê como uma opção melhor para o jogador do que clubes europeus de menor expressão. Na estratégia de negociação do São Paulo, inclusive, entra o prazo do contrato de Calleri com o Deportivo Maldonado, válido até o fim de 2022.

Ou seja, um novo empréstimo, como nos últimos cinco anos, permitiria a Calleri sair de graça no meio do ano que vem, sem que os empresários recebessem de volta parte do dinheiro investido na época da contratação do Boca, em 2016. Nesse contexto, seria melhor receber uma oferta baixa do que não ter retorno, caso não haja outras possibilidades melhores.

As opções de clubes europeus para Calleri e o tempo devem ser fatores importantes nessa negociação. Se não houver outras propostas melhores, o São Paulo ganharia força. Mas em meio à crise no Brasileirão e atrás da primeira vitória na competição, o clube também tem suas prioridades e não se concentra exclusivamente em Calleri no mercado da bola.