São Paulo x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico paulista será disputado neste domingo (16), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Santos se enfrentam na tarde deste domingo (16), a partir das 16h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo e Paraná), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o San-São será narrado por Everaldo Marques com os comentários de Diego Ribas e Caio Ribeiro. Já no Premiere, Odinei Ribeiro estará ao lado dos comentaristas Ricardinho e Sergio Xavier.

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil após a vitória sobre o rival Palmeiras, o São Paulo volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 22 pontos, o Tricolor luta para entrar no G-6.

Para o clássico, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Gabriel Neves, com fratura na costela, mas Pablo Maia, ausente no meio da semana por conta do falecimento de seu pai, volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Santos reencontrou o caminho da vitória na última rodada, quando venceu o Goiás por 4 a 3, e pôs fim ao jejum de sete jogos no Brasileirão sem saber o que é vencer, tendo registrado quatro derrotas e três empates.

Em 320 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 138 vitórias, contra 107 do Santos, além de 75 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão de 2023, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Moreira (Nathan) , Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson (Wellington Rato) e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Santos: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Paulo Turra.

Desfalques

São Paulo

Igor Vinícius, Talles Costa e Erison seguem como desfalques.

Santos

Ed Carlos, Daniel Ruiz, Soteldo, Nathan, Lucas Pires e Lucas Barbosa seguem afastados.

Quando é?