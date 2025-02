Santos x São Paulo: Quem venceu mais vezes o San-São?

O Tricolor leva a vantagem sobre o Peixe neste duelo tradicional do futebol nacional

Um clássico que coloca frente a frente dois dos mais vitoriosos clubes do Brasil, o San-São tem números impressionantes e que datam de 1930.

Em 2025, o duelo permanece, e no capítulo mais recente deste encontro de gigantes o Santos levou a melhor e venceu por 3 a 1 em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Mas quem, em toda a história, sorriu mais do que lamentou no San-São? A GOAL atualiza para você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira.

Mais artigos abaixo

San-São: quem venceu mais na história?

Rubens Chiri/São Paulo FC

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 324 vezes, com 139 vitórias do São Paulo contra 109 do Santos, além de 76 empates. O Tricolor já balançou as redes 535 vezes e sofreu 460 gols.

San-São: quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o confronto é mais equilibrado, mas a vantagem também é do São Paulo: 30 vitórias, 15 empates e 26 derrotas.

San-São: quem ganhou mais pelo Paulistão?

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Pelo Campeonato Paulista, a vantagem do São Paulo é grande: 78 triunfos, 48 igualdades e 55 revezes. O Tricolor marcou 319 gols, enquanto o Peixe balançou as redes 242 vezes.

Na Vila Belmiro, quem leva vantagem?

Divulgação/Santos

Na Vila Belmiro, o Santos é quem leva a melhor: 51 vitórias do alvinegro praiano contra 29 do Tricolor, além de 25 empates.

E no Morumbi, quem venceu mais vezes?

Rubens Chiri/São Paulo FC

No Morumbi, 109 confrontos já foram realizados. O São Paulo venceu 55, empatou 27 e perdeu outros 27.

No Pacaembu, quem costuma se dar melhor?

Getty Images

O Pacaembu recebeu o clássico San-São 73 vezes. No local, o São Paulo também tem mais vitórias: 38 a 24, além de 11 empates.