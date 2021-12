São Paulo negocia empréstimo de Wesley Moraes, do Aston Villa

O São Paulo negocia a contratação por empréstimo de Wesley Moraes, do Aston Villa (Inglaterra). O atacante emprestado ao Club Brugge, da Bélgica, é visto como uma oportunidade de mercado no Morumbi. A GOAL apurou no Tricolor que as conversas caminham bem, mas a possibilidade é considerada difícil. Segundo o "ge", o Palmeiras também quer o atleta de 25 anos.

Wesley Moraes sofreu uma lesão grave no joelho em 2019, um dos motivos pelos quais o São Paulo entende que há uma chance de conseguir negócio. Desde então ele atuou poucas vezes tanto por Aston Villa quanto pelo Club Brugge. A avaliação é de que um jogador que disputou a Premier League, principal campeonato do mundo, pode ajudar o time a crescer como um todo no futebol brasileiro.

Mais artigos abaixo

Sobre Wesley Moraes: São Paulo tenta empréstimo do atacante do Aston Villa. Negociação está em andamento e caminha bem, mas é mais difícil do que as outras.@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) December 20, 2021

Sem dinheiro para investir em contratações no mercado da bola, o São Paulo tentar jogadores por empréstimo, livres ou em trocas. O clube encaminhou acertos com Jandrei, cujo contrato no Santos terminaria no fim do estadual, e Rafinha, livre de saída do Grêmio. Patrick, do Internacional, é alvo em uma eventual troca por Pablo.

Mas no geral o São Paulo fará mais movimentações de saída do que de entrada de jogadores. Além de Pablo, Vitor Bueno também está fora dos planos para 2022.