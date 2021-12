São Paulo encaminha contratação do goleiro Jandrei, do Santos

O São Paulo encaminhou a contratação do goleiro Jandrei, do Santos, por dois anos renováveis por mais dois. O jogador tinha contrato com o Peixe até o fim do estadual de 2022 e por isso o custo da transferência será apenas de luvas e salários.

O empresário de Jandrei, Carlos Escuro, confirmou o acerto em entrevista à "A Tribuna" e também em contato com a GOAL. A reportagem também confirmou no clube do Morumbi que o negócio está encaminhado.

O São Paulo buscou um goleiro no mercado para disputar posição com Tiago Volpí, pois encaminhou o empréstimo de Lucas Perri ao Náutico. A ideia é que o jovem revelado na base se valorize em um clube no qual tem perspectiva de ser titular.

No Santos, Jandrei era reserva de João Paulo. O goleiro de 28 anos fez apenas uma partida pelo Peixe, contra o Sport, pelo Brasileirão.

Além de Jandrei, o São Paulo tenta no mercado da bola a contratação de Rafinha, de saída do Grêmio, e de Romarinho, do Fortaleza, entre outros atletas. O modelo de negócio buscado é de jogadores livres, em fim de contrato, por empréstimo ou com troca, como no caso de Patrick, do Internacional, por Pablo.