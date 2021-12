Pablo e Vitor Bueno estão fora dos planos do São Paulo para 2022; veja quem mais sai

Pablo e Vitor Bueno estão fora dos planos do São Paulo para 2022. O clube busca negociações para os dois jogadores. No caso de Pablo há uma conversa em andamento com o Internacional para uma possível troca - Patrick é um dos nomes que interessa e outros são mantidos em sigilo. O Tricolor ofereceu o nome, e o Colorado tem interesse. Por outro lado, não há uma negociação ou proposta concreta agora por Vitor Bueno.

Além dos dois, também não ficarão no São Paulo em 2022 Benitez, Shaylon, William, Rodrigo Freitas e Rojas. Galeano, outro fora dos planos, se recupera de uma grave lesão no tornozelo e, pela lei, não pode deixar o clube antes de estar apto a atuar. Por isso, seu contrato de empréstimo deve ser prorrogado - o tempo mínimo é de três meses.

De maneira geral, o São Paulo terá mais saídas do que entradas de jogadores. O clube tenta diminuir o gasto com folha salarial nessas negociações para ter algum fôlego na busca por reforços. O modelo de contratação buscada é por empréstimo, jogadores livres no mercado ou troca, pois não há dinheiro para investimentos.

No caso de Douglas Costa, de saída do Grêmio, o São Paulo só seguirá em frente na tentativa caso um patrocinador ou empresa pague os salários do jogador, pois o clube não tem dinheiro para bancar. Romarinho, do Fortaleza, é outro dos alvos com negociação em andamento para 2022.