São Paulo faz oferta de um ano a Rafinha e quer acordo por produtividade

O São Paulo fez uma proposta de um ano para contratar o lateral direito Rafinha, de 36 anos. O jogador deixou o Grêmio após a temporada que culminou no rebaixamento do time gaúcho e está livre no mercado da bola.

A oferta do Tricolor paulista pelo veterano é com salários de acordo com os padrões do clube – ele recebia R$ 500 mil por mês em sua passagem pela Arena do Grêmio. Além da remuneração, ele pode aumentar os seus ganhos no Morumbi conforme produtividade. Serão impostas metas que podem elevar os ganhos do jogador.

Rafinha conta com interesse de clubes do exterior no mercado da bola. O jogador atuou em grandes ligas europeias no passado, defendendo o Bayern de Munique, da Alemanha, e o Olympiacos, da Grécia.

Rafinha é um nome que agrada ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente o técnico Rogério Ceni. O veterano foi procurado a pedido do treinador são-paulino.

Antes de Rafinha, a diretoria do São Paulo procurou o Flamengo com o intuito de buscar Rodinei. Entretanto, o Flamengo pediu R$ 5,5 milhões para liberá-lo e disse que não aceita receber nem um centavo a menos pela negociação.