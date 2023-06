São Paulo x Nacional-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela décima rodada; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Nacional entram em campo na tarde desta sexta-feira (16), a partir das 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela décima rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Com 21 pontos, o São Paulo é o líder do grupo 10, e vem de uma vitória. Já o Nacional é o quinto colocado da chave, com 8 pontos e perdeu na rodada passada.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Felipe, Kaiky, Ythallo, Pedro, Clauvis, João Douglas, Caio, Enzo, Gabriel, Luiz Henrique e João Adriano.

Nacional sub-20: Angelo, Alexsander Santos, Alexsander Lima, Luiz Eduardo, Vitor, Luiz Fabiano, Lucca, Joaz, Gustavo, Renan e Diego.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Nacional-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?