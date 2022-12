São Paulo aguarda documento do Atlético de Madrid para anunciar Marcos Paulo como reforço

Atleti deve enviar papéis até a manhã de quarta-feira (28) para sacramentar empréstimo do atacante ao Tricolor paulista

O São Paulo já prepara o anúncio do atacante Marcos Paulo por empréstimo até dezembro de 2023. Com tudo certo há dez dias, o Tricolor paulista aguarda apenas a documentação para confirmar o atleta como novo reforço, conforme apurado pela GOAL.

O atleta assinará no Morumbi até o fim de 2023, mas há uma opção de compra determinada no contrato de cessão do jogador de 21 anos. Os valores não são revelados pelas partes. Há uma cláusula que exige a confidencialidade do número.

O São Paulo se encarregará de pagar os salários de Marcos Paulo durante o período de empréstimo. O clube ajustou a remuneração do atleta, que sofrerá uma redução na mudança para o CT da Barra Funda.

A chegada de Marcos Paulo ao São Paulo é um pedido do técnico Rogério Ceni. O atacante não queria seguir na Europa após os empréstimos para Famalicão, de Portugal, e Mirandés, da segunda divisão espanhola.

A volta ao Brasil é para que ele se recupere e tenha mais minutos em campo. Na atual temporada, o jogador de 21 anos tem 15 partidas pelo Mirandés, com 820 minutos em campo. No período, marcou dois gols e se responsabilizou por duas assistências.