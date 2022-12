São Paulo acerta empréstimo de Marcos Paulo com o Atlético de Madrid

Atacante assina empréstimo gratuito até dezembro de 2023. Acordo terá opção de compra, mas valores não são revelados

O São Paulo acertou a contratação de Marcos Paulo por empréstimo até o fim de 2023, como soube a GOAL. O jogador chega de forma gratuita ao Morumbi, com o clube bancando apenas os salários no novo contrato.

O Tricolor paulista aceitou assumir a remuneração do atacante durante a estadia no CT da Barra Funda. Desta forma, o Atlético de Madrid não terá que desembolsar nada nos pagamentos mensais ao jovem brasileiro.

Haverá ainda opção de compra ao término do contrato de cessão. Os valores, contudo, não são revelados pelas partes. Há uma cláusula contratual que impede a divulgação do valor estabelecido no vínculo.

Marcos Paulo pediu à cúpula do Atlético de Madrid para se transferir para o São Paulo no mercado da bola. Após a experiência curta no Mirandés, também da Espanha, ele optou pelo retorno ao Brasil, onde defendeu as cores do Fluminense.

A contratação do atacante é um pedido de Rogério Ceni à diretoria do São Paulo. O treinador queria ao menos mais um jogador que atuasse pelos lados no setor ofensivo. Marcos Paulo é visto como o nome ideal para a comissão técnica.

Jogando na segunda divisão do futebol espanhol, o atleta fez 14 partidas na atual temporada, somando 730 minutos. No período, marcou dois gols e deu duas assistências para os companheiros.