São Paulo avança por empréstimo de Marcos Paulo, do Atlético de Madrid

Atacante não deve seguir no Mirandés, da segunda divisão da Espanha, e tem negociação avançada para assinar até dezembro de 2023 no Morumbi

O São Paulo negocia os últimos detalhes da contratação de Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, por empréstimo, como soube a GOAL. O atacante deve assinar até dezembro de 2023 no Morumbi.

Revelado pelo Fluminense, o atacante de 21 anos tem contrato no Wanda Metropolitano até 30 de junho de 2025. Os espanhóis estão dispostos a negociá-lo por empréstimo novamente — ele já defendeu Famalicão, de Portugal, e, hoje, atua pelo Mirandés, da Espanha.

Quem conversa com o Atlético de Madrid é o estafe do atleta. Os representantes de Marcos Paulo têm autoização para atuarem como intermediários das tratativas com os espanhóis.

A ideia do Atlético de Madrid é emprestar o atleta a um clube do Brasil para que ele tenha mais minutos e também a oportunidade de atuar por uma liga mais competitiva — hoje ele atua pela segunda divisão do futebol espanhol.

Marcos Paulo deu sinal positivo ao Atlético de Madrid para a transferência para o futebol brasileiro por empréstimo. O negócio não deve ter opção de compra por parte do Tricolor paulista.

O atacante tem 13 partidas pelo Mirandés na atual temporada, somando 715 minutos em campo. Ele marcou dois gols e se responsabilizou por duas assistências.

O atleta deve ser o terceiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. O clube já anunciou o atacante Pedrinho, que pertence ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, e o goleiro Rafael, que era do Atlético-MG.