São Paulo x Inter de Limeira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

No Morumbi, o São Paulo recebe a Inter de Limeira na noite desta quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Vindo de vitória no clássico San-São, o São Paulo se recuperou no campeonato e se manteve na liderança do grupo B, com 14 pontos. O time de Rogério Ceni, entretanto, tem uma série de jogadores lesionados. Além disso, Luciano terá que cumprir suspensão.

Já a Inter de Limeira perdeu as duas últimas partidas e acabou caindo para a terceira posição do grupo A, com 10 pontos. A equipe visitante quer surpreender o rival para voltar à zona de classificação à próxima fase, e não tem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do São Paulo: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez, Pablo Maia, Wellington, Rodrigo Nestor e Galoppo; Calleri.

Escalação da Inter de Limeira: Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Everton Brito (Fernando Canesin), Iago Teles e Jonathas.

Desfalques

São Paulo

Welington, Orejuela, Rafinha, Igor Vinicius, Moreira, Nahuel Ferraresi, Arboleda, Erison, Andrés Anderson e Caio continuam no departamento médico, enquanto Luciano está suspenso.

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?