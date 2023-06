São Paulo insiste em Marinho; América-MG e Cruzeiro fazem consulta

Tricolor paulista tenta reduzir pedida do atacante de 33 anos, que foi afastado pelo departamento de futebol do Flamengo

O São Paulo ainda não desistiu da contratação de Marinho no mercado da bola. Embora tenha entraves financeiros nas tratativas, o clube segue interessado no jogador, que foi afastado pelo Flamengo. No entanto, ganhou as concorrências de América-MG e Cruzeiro, como soube a GOAL.

O executivo de futebol Rui Costa é quem conversa diretamente com o jogador e tenta convencê-lo a ir ao Morumbi. O técnico Dorival Júnior também já fez contato com o atleta e demonstrou interesse na contratação. Ainda disse que está confiante de que ele terá espaço no CT da Barra Funda.

O São Paulo, contudo, não é o único que demonstrou interesse na contratação do atleta de 33 anos. América-MG e Cruzeiro fizeram consulta sobre a situação do atacante no Ninho do Urubu e sinalizaram com a possibilidade de apresentação de uma proposta no futuro.

O principal entrave para os três interessados na busca por Marinho é a questão financeira — ele ganha cerca de R$ 800 mil por mês no contrato com o Flamengo e não gostaria de abrir mão do valor neste momento.

O atacante tem contato com o Flamengo até dezembro de 2023, mas não pretende renovar o contrato. Ele foi afastado recentemente por se recusar a viajar com o restante do elenco para o Chile, onde o time enfrentou o Ñublense, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Fla está disposto a se desfazer do jogador, especialmente por vê-lo fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli.

Em 2023, Marinho fez 16 partidas, somando 519 minutos em campo. Reserva do time, não fez gols na atual temporada, mas se responsabilizou por três assistências, duas na Libertadores e uma no Estadual.