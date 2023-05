Após imbróglio com comissão técnica, Marinho é afastado do Flamengo e pode deixar o clube

Com dores, atacante se recusou a viajar para o Chile e discutiu com a comissão técnica

Marinho foi afastado do Flamengo após um desentendimento com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Segundo soube a GOAL, o atacante alegou dores, fez exames médicos e se recusou a viajar para o Chile, onde o Flamengo enfrentaria o Ñublense, pela Copa Libertadores.

Todos os jogadores que estavam com dores viajaram. Inclusive, Arrascaeta e Matheus França, que eram dúvidas para o confronto, embarcaram e ficaram de fora da partida justamente por não terem se recuperado. Marinho e Arrascaeta fizeram exames médicos que apontaram edema muscular, ainda assim o técnico pediu que todos embarcassem.

Marinho, no entanto, se recusou a viajar e chegou a discutir com um membro da comissão técnica. A situação causou revolta na comissão técnica, especialmente em Jorge Sampaoli, que trabalhou com o atacante no Santos e deu um voto de confiança nele ao chegar no Flamengo.

Marinho também ficou mexido. O jogador, que chegou a recusar uma proposta do Bahia porque tinha o desejo de cumprir o contrato com o Flamengo, não deve mais seguir no clube. O atacante também não gostou da postura do clube e da forma como usou as redes sociais para anunciar que o atleta estava afastado.

Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e despertou o interesse do São Paulo. A notícia foi trazida pelo “GE” e confirmada pela GOAL. O atacante é um nome que agrada o técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no clube carioca em 2022. Nas últimas semanas, ele já havia perdido espaço com o técnico Jorge Sampaoli e entrado na lista de negociáveis do treinador.