Postura da diretoria do Flamengo com Marinho incomodou atacante e desagradou alguns jogadores

Silêncio dos dirigentes e tratamento diferente com alguns atletas são queixas em momento de crise

Marinho foi afastado do Flamengo após se recusar a viajar com a delegação Rubro-Negra para o Chile, para o confronto diante do Ñublense, pela Copa Libertadores. O atacante sofria com dores e teve um edema muscular detectado após exames. Segundo soube a GOAL, a postura da diretoria no caso incomodou Marinho e desagradou alguns jogadores

O atacante discutiu com um membro da comissão técnica e irritou Jorge Sampaoli, mas segundo soube a GOAL, o atleta relatava muitas dores e não era o único que não queria viajar. Todos os demais atletas na mesma condição de Marinho, no entanto, embarcaram para o Chile.

Ainda segundo soube a GOAL, pessoas próximas a Marinho acreditam que a postura da diretoria foi uma forma de forçar a saída do atacante, que já não estava nos planos do clube e tem contrato até dezembro de 2023. Após o caso, o Flamengo decidiu multar, afastar e colocar o atleta para treinar no período contrário ao restante do grupo. A forma como a diretoria conduziu o caso e como publicou nas redes do clube, justamente no dia de seu aniversário com o fato tendo acontecido há uma semana, causou revolta no jogador.

Na primeira janela de transferências do ano, Marinho recebeu uma proposta do Bahia. Neste momento, o estafe do atleta já desconfiava que a diretoria do Flamengo queria a saída do jogador, mas nunca falou diretamente com eles sobre o tema.

A falta de dialogo da diretoria é a principal queixa internamente. Alguns jogadores se sentem pouco respaldados, especialmente com o comando de cima. Há reclamações também porque alguns atletas acreditam que os dirigentes têm um trato desigual, dando liberdades demais para alguns e de menos para outros.

Jogadores também se sente expostos e acreditam que os dirigentes deveriam aparecer mais durante os momentos de crise, o silêncio incomoda. As entrevistas pós jogo se limitam aos atletas e ao treinador da vez.

Esta foi, inclusive, uma queixa de Vitor Pereira, que se acostumou com a companhia do presidente do Corinthians na frente das câmeras nos períodos mais delicados e não teve o mesmo no Flamengo.

No meio do caos, o Flamengo tenta se ajustar para o duelo contra o Fluminense, nesta quinta-feira (1), pela Copa do Brasil. Uma vitória é tida como fundamental para tentar encontrar o caminho na temporada. Enquanto isso, Marinho analisa oferta do São Paulo e os contatos que recebeu de dois clubes do Oriente Médio. O jogador entende que seu ciclo no clube acabou, mas quer ser mais respeitado.