São Paulo procura Marinho e negocia contratação do atacante do Flamengo

Jogador tem aval do técnico Dorival Júnior; clubes do mundo árabe também demonstram interesse

Depois de ser afastado pelo Flamengo, Marinho pode trocar de clube em breve. O atacante tem negociações com o São Paulo e o clube paulista está otimista pela contratação de mais um reforço.

Segundo soube a GOAL, o Tricolor procurou Marinho na semana passada. O jogador recebeu o aval do técnico Dorival Júnior com quem foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores com o Flamengo em 2022.

Marinho se envolveu em um imbróglio com o Flamengo recentemente. O atacante alegou dores musculares e se recusou a viajar com a delegação para o duelo contra o Ñublense, pela Copa Libertadores. A situação irritou Jorge Sampaoli que deu ordem para que todos os jogadores viajassem, mesmo aqueles que apresentaram edema como o próprio atacante, foi o caso do meia Arrascaeta.

Por conta do ocorrido, Marinho foi afastado, multado e está treinando num horário alternativo no Flamengo. A situação ajudou a intensificar as conversas com o São Paulo, que começaram na semana passada. Segundo soube a GOAL, no entanto, há clubes do mundo árabe também interessados no jogador.

O Flamengo está disposto a negociar Marinho com o São Paulo, o jogador tem contrato até dezembro deste ano e o rubro-negro não deseja mais mante-lo no elenco.

O interesse do São Paulo em Marinho foi publicado primeiramente pelo "GE" e confirmado pela GOAL.