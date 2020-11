São Paulo foi paraíso para o Ceni jogador, mas virou inferno para o treinador

Carreira do ex-goleiro como treinador começou conturbada no Tricolor e desde que saiu do clube, nunca venceu o time do Morumbi

Como goleiro, Rogério Ceni escreveu uma história repleta de títulos, gols e recordes com a camisa do . Após 25 anos defendendo a meta são-paulina, Ceni se aposentou e pouco depois começou sua carreira como treinador. Desde então, a relação entre ele e São Paulo nunca mais foi a mesma.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2017, Ceni não conseguiu recolocar o time no caminho dos títulos. Acumulou eliminações no (semifinal contra o ) e Copa do (terceira fase contra o ), além da vexatória queda na , contra o Defensa y Justicia em pleno Morumbi. No Brasileirão, foi demitido após 11 rodadas, deixando o São Paulo na 17ª posição.

Mais times

O ídolo não esperava a demissão em apenas seis meses de trabalho e a relação com a diretoria do São Paulo ficou estremecida. Então, Ceni decidiu dar sequência na carreira longe do São Paulo. No início de 2018, começou sua trajetória no , onde teve muito sucesso. No entanto, junto com as vitórias e os títulos, os questionamentos sobre uma possível volta ao Morumbi também apareciam.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Ao Fox Sports, ainda em 2018, chegou a afirmar que não aceitaria um convite do presidente Leco para voltar ao São Paulo e criticou a forma como a diretoria agiu enquanto ele estava no comando do time. Ceni afirma que não chegaram os reforços que pedira e, além disso, o clube negociara jogadores importantes para time como Luiz Araújo e Thiago Mendes.

Ceni conseguiu recolocar o Fortaleza na primeira divisão nacional então começou um novo capítulo da história do treinador com o São Paulo, desta vez, de lados opostos. Foram duas derrotas em 2019, uma no Castelão e outra no Pacaembu.

Em 2020, o primeiro embate entre Ceni e São Paulo foi no Brasileirão. Em sua primeira visita ao Morumbi como adversário dos donos da casa, derrota por 1 a 0. Veio então o sorteio da , que colocou Fortaleza e São Paulo como adversários. Mais dois jogos sem vitória do ex-goleiro. Os dois empates, nos jogos de ida e volta, levaram a decisão para os pênaltis e o Tricolor Paulista levou a melhor.

Mais artigos abaixo

Com um trabalho muito elogiado no Tricolor do Pici, foi convidado pelo para assumir o time após a demissão de Domènec Torrent, Rogério assumiu o desafio e os caminhos dele e do São Paulo se cruzaram mais uma vez, de novo na Copa do Brasil. Em sua estreia, derrota por 2 a 1 no Maracanã para o Tricolor e, uma semana depois, o time do Morumbi aplicou 3 a 0.

Sete jogos e nenhuma vitória contra o ex-clube, duas eliminações como adversário além de uma passagem sem brilho no time que o consagrou nacional e internacionalmente. Se antes o São Paulo era o paraíso de Rogério Ceni, hoje a história é completamente diferente.