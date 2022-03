São Paulo evita conversa com David Neres, traumatizado por guerra na Ucrânia

O São Paulo tem interesse na contratação de David Neres, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por empréstimo. O clube, no entanto, é cauteloso ao abordar o tema. O jogador de 24 anos está traumatizado com a guerra ocorrida no leste europeu por iniciativa da Rússia, e o Tricolor evita forçá-lo a tomar uma decisão sobre o seu futuro, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria já havia feito contato para tentar o empréstimo do atleta, mas sem aprofundar nas tratativas. A preocupação do clube é com a segurança do atleta e de sua família. Depois que estiver no Brasil, os paulistas tentarão avançar nas conversas para que ele retorne ao Morumbi com um contrato de empréstimo.

Como o contato ainda é incipiente, o São Paulo não propôs o tempo de cessão nem moldes financeiros do vínculo. Este tipo de conversa só ocorrerá em caso de sinal positivo do estafe do jogador após a sua volta ao Brasil. O jogador deixou a Ucrânia nos últimos dias com auxílio do Itamaraty. Entretanto, ainda não destino definido.

David Neres foi contratado por 15 milhões de euros (R$ 86,37 milhões na cotação atual) pelos ucranianos neste mercado da bola. O atacante, que pertencia ao Ajax, da Holanda, assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.

A busca do São Paulo pelo atleta é tratada como uma oportunidade de mercado nos bastidores do Morumbi. Revelado em Cotia, ele pode chegar para reforçar uma posição considerada carente pelo técnico Rogério Ceni. O treinador pediu a contratação de um atacante que atue pelos lados do gramado à diretoria de Julio Casares.