São Paulo abre as portas para David Neres em meio à crise entre Ucrânia e Rússia

Em meio a toda a tensão e incerteza que envolvem o conflito entre Rússia e Ucrânia, jogadores brasileiros de clubes ucranianos (e suas respectivas famílias) não escondem a preocupação. Em um vídeo gravado por jogadores de Shakhtar e Dínamo de Kiev, reunidos em um hotel, os atletas pedem ajuda para deixarem o território ucraniano.

Um destes jogadores é David Neres, jogador revelado pelo São Paulo e que havia acabado de ser contratado pelo Shakhtar Donetsk após boa passagem pelo Ajax. O São Paulo, inclusive, chegou a entrar em contato com Neres para entender o momento atual do atleta em meio aos conflitos e abriu as portas para um eventual retorno.

"A gente fica na expectativa do mercado. Hoje mesmo, tem esses jogadores que estão na Ucrânia e provavelmente não vão ficar lá. A gente conversou com o David Neres. Uma consulta para entender nesse momento... A coisa ainda está muito crua, a informação é de uma venda. Se tiver intenção de que o Neres saia por uma temporada pagando parte do salário, a gente pode conversar", disse o diretor de futebol são-paulino, Carlos Belmonte, em entrevista ao GE.

"A gente fez o contato, é como a gente atua no mercado. A gente não tem recursos pra contratar um jogador como ele, mas se for o desejo de colocar ele aqui por um tempo, estamos de portas abertas", completou.

Ainda nesta quinta-feira, em ofício assinado pelo presidente do São Paulo, Julio Casares, encaminhada para o Ministério das Relações Exteriores, o clube do Morumbi pediu apoio do governo brasileiro e se colocou à disposição para ajudar os atletas brasileiros na Ucrânia.

Confira, abaixo, a nota publicada pelo São Paulo.

“Ataques bélicos na região colocam em risco jogadores brasileiros e seus familiares

Em ofício enviado ao Ministro das Relações Exteriores, Sr. Carlos França, o São Paulo Futebol Clube solicitou apoio aos jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia e se colocou à disposição para ajudar em ações humanitárias.

Por conta da situação de conflito no território ucraniano, estes atletas e seus familiares estão em situação de risco.

O Clube reforça a importância de que os esportistas, assim como todos os brasileiros inseridos nesta situação, possam ser resgatados em segurança”.