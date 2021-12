São Paulo tenta contratação de Romarinho, do Fortaleza, por empréstimo

O São Paulo tem interesse em Romarinho, do Fortaleza, e tenta a contratação por empréstimo de um ano. A opção de compra em conversa entre os clubes seria de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões). O clube paulista discute os salários do jogador e há uma diferença de números - no Morumbi é vista como considerável.

Se a negociação avançar nesses moldes, Romarinho renovaria contrato por mais dois anos com o Fortaleza. Atualmente, seu vínculo termina na metade de 2022.

"Romarinho a gente recebeu consulta do São Paulo. Não chegou a ser proposta formal. Depende mais deles. Não vamos liberar o Romarinho de graça. É ver o que vem de lá para cá. Não oferecemos, eles que tiveram consulta", disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ao podcast "CeNaRede".

O técnico Rogério Ceni trabalhou com Roamrinho no Fortaleza e quer no elenco jogadores de lado de campo com características de velocidade e drible no um contra um. Hoje apenas Marquinhos é quem mais se assemlha no elenco são-paulino nesse sentido. Rojas e Paulinho Boia saíram, enquanto Galeano se recupera de lesão no tornozelo e não está no planejamento de 2022.

Sem dinheiro para contratar reforços com investimento, o São Paulo busca jogadores no mercado com empréstimos, livres ou por trocas. Assim o clube negocia com o Internacional, por exemplo, de olho em Patrick ou outro nome mantido em sigilo, enquanto o Colorado quer Pablo.