São Paulo x Cuiabá: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Cuiabá se enfrentam neste domingo (26), a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbi, da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores 2024, o São Paulo cumpre apenas tabela nesta reta final do Brasileirão. No meio da tabela, com 46 pontos, o Tricolor vem de empate sem gols com o Santos, e derrota para o Fluminense por 1 a 0 nos últimos dois jogos disputados.

Para o confronto, o técnico DOrival Júnior poderá contar novamente com James Rodríguez, Ferraresi e Arboleda, que representaram suas respectivas seleções durante a Data FIFA.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Cuiabá, com 47 pontos chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. A equipe não terá o técnico António Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, os auxiliares Bruno Lazaroni, Diego Favarín e Bernardo Franco vão comandar a equipe.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato (Lucas) e Michel Araújo; James e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta. Técnico: Bruno Lazaroni, Diego Favarín e Bernardo Franco (auxiliares).

Desfalques

São Paulo

Galoppo, Igor Vinicius, Calleri, Marcos Paulo, Pato e Rodrigo Nestor seguem no departamento médico.

Cuiabá

António Oliveira e Deyverson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?