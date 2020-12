São Paulo contém euforia interna e fala em dezembro decisivo para ter dois títulos na temporada

Com possibilidade de abrir sete pontos de vantagem na liderança, Tricolor quer evitar assunto título em entrevistas até o final deste mês

O é candidato ao título e pode abrir sete pontos de diferença para o segundo colocado já próximo do último terço da competição caso vença o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi. Ainda assim, dificilmente elenco e comissão técnica vão falar sobre as chances de ganhar tanto Brasileiro quanto Copa do antes do final deste mês.

Explica-se: o Tricolor vive ótimo momento, parece ter encaixado seu melhor estilo de jogo e aparece como forte candidato tanto nos pontos corridos quanto no mata-mata. O histórico recente, no entanto, faz com que haja uma parcimônia maior na hora de projetar taças.

Um exemplo citado à reportagem foi o , que via um time bem com Alexandre Pato e Antony no ataque, além de Daniel Alves comandando o meio-campo, despontar como grande favorito. O baque foi enorme: derrota surpreendente para o Mirassol, no Morumbi, e eliminação nas quartas de final.

Depois disso, o time já caiu na Libertadores e na Sul-Americana, mas sem o mesmo trauma do Estadual. Vitórias marcantes contra o , tanto no Brasileiro quanto na , pareceram provar que o time é concorrente. Falta demonstrar que é favorito.

Para isso, o Tricolor fecha o seu ano com uma sequência vista como determinante. Além do , terá pela frente o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, um confronto direto diante do Atlético-MG, no Morumbi, outro duelo direto frente ao Fluminense, no Maracanã, e as duas semifinais da Copa, medindo forças com o Grêmio.

Em grande momento, o clube do Morumbi teme que algum tropeço, como no confronto direto com o , cause um baque de confiança no elenco após os 16 jogos seguidos sem perder. O mesmo cenário é visto, em menor ou maior escala, nos outros jogos dessa série.

Se passar bem dessas rodadas em ambos os torneios, aí há o entendimento que falar em conquista de troféus vai ser inevitável. Sensação que todos no CT da Barra Funda querem viver.