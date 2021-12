São Paulo busca reforços para todos os setores para a próxima temporada

O São Paulo reformula seu elenco para 2022 e busca ao menos uma contratação por setor no mercado da bola: goleiro, defesa, meio de campo e ataque. Mesmo em grave crise financeira, o clube tenta jogadores por empréstimo, livres ou em trocas.

Até agora, o São Paulo acertou com o lateral Rafinha (anunciado), o goleiro Jandrei (acertado e pendente de rescisão com Santos e exames) e o meia-atacante Alisson (acordo encaminhado e pendente de assinatura da rescisão com Grêmio). Wesley Moraes (atacante do Aston Villa), Douglas Costa (de saída do Grêmio), Romarinho (Fortaleza) e Patrick (Inter) são alguns dos nomes na mira. Soteldo é considerado caro.

Uma das prioridades do técnico Rogério Ceni é a busca por pontas velozes e bons no um contra um. Hoje só Marquinhos tem essa característica no elenco.

A reformulação de elenco do São Paulo para 2022 terá mais saídas do que entradas de jogadores. Até agora deixam o clube Bruno Alves, Orejuela (ambos negociados com Grêmio), Benítez, Rojas, Shaylon e Rodrigo Freitas. Também estão fora dos planos Pablo e Vitor Bueno. Galeano, em recuperação de lesão no tornozelo, precisa estar apto a jogar para ser liberado, mas não faz parte do planejamento.