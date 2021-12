Grêmio encaminha contratações de Bruno Alves e Orejuela, ambos do São Paulo

Dois jogadores do São Paulo estão a caminho do Grêmio para a temporada de 2022: o zagueiro Bruno Alves e o lateral direito Orejuela. A negociação entre os clubes está bem adiantada, inclusive com trocas de documentos, e o anúncio deverá ocorrer até sexta-feira.



Esta será a segunda passagem de Orejuela pelo Grêmio. O colombiano já havia atuado em 2020 pelo tricolor.



Já em relação ao zagueiro Bruno Alves, de 30 anos, os clubes já se acertaram. Resta agora a definição entre os gaúchos e o defensor quanto às condições de contrato. Bruno Alves chegaria ao Grêmio para substituir o argentino Kannemann, que passou por um procedimento cirúrgico no quadril e vai ficar por, no mínimo, cinco meses fora dos gramados.

Grêmio e São Paulo se acertaram pelas negociações de Orejuela e Bruno Alves por empréstimo, como informaram outros colegas. Entre clubes "OK".

Quem também está próximo de ser anunciado pelo Grêmio é o lateral direito Michel Macedo, de 31 anos, que disputou o Brasileiro pelo Juventude. Michel estava encaminhando a sua permanência no Juventude, mas acabou seduzido pela oferta de salário do Grêmio, que é três vezes maior do que a do rival.



A direção gremista mantém cautela em relação aos anúncios e admite que a contratação só será consumada após os exames clínicos e físicos. Como os jogadores estão em período de férias, é bem provável que estes exames ocorram nos primeiros dias de janeiro, antes da apresentação oficial para a temporada de 2022.