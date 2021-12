O São Paulo encaminhou a contratação de Alisson, de saída do Grêmio. O acerto é para um contrato de três anos no Morumbi. O meia-atacante de 28 anos é um nome que agrada internamente a diretoria e a comissão técnica de Rogério Ceni. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pela GOAL.

Alisson e Grêmio deixaram encaminhada sua rescisão contratual nesta terça-feira, restando apenas burocracias e detalhes finais. A intenção do jogador era seguir no futebol brasileiro, e a proposta do São Paulo foi a que mais agradou entre as consultas feitas - o Cruzeiro era um dos interessados.

Jogador agrada internamente e vai sair livre do Grêmio, após definir detalhes finais da rescisão amigável.

De todas as consultas e ofertas que Alisson recebeu a do SPFC foi a sua preferência@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) December 22, 2021

Alisson é o terceiro jogador encaminhado para reforçar o São Paulo. O clube anunciou Rafinha e também tem acerto definido com o goleiro Jandrei, de férias fora do Brasil e que define os trâmites finais da rescisão com o Santos para depois ser anunciado.

Por outro lado, São Paulo e Grêmio estão acertando as transferências por empréstimo de Orejuela e Bruno Alves. No caso do zagueiro, resta a definição entre os gaúchos e o zagueiro nas condições de contrato. O acordo entre os clubes está feito.