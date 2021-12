Metas otimistas ou realistas? Veja desempenho do São Paulo nas competições que vai disputar em 2022

O São Paulo já está se preparando para a temporada 2022 e, além das contratações, já está tratando de estabelecer suas metas esportivas e orçamentárias. Buscando diminuir o valor da dívida acumulada, a diretoria Tricolor estabeleceu previsões ousadas para a temporada em termos desportivos, a fim de usar os valores de premiações.

Depois de anos de seca, o São Paulo, na temporada 2021, voltou a levantar um troféu ao conquistar o Campeonato Paulista. Assim, o Tricolor se permitiu ter metas mais otimistas para a temporada 2022 do que as estabelecidas para o ano anterior. Segundo o relatório elaborado pela diretoria, então, a meta é que o clube paulista atinja duas finais (Paulistão e Sul-Americana), quartas de final da Copa do Brasil e chegue no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Olhando o desempenho recente do São Paulo nessas competições, principalmente as de mata-mata, é possível ver o quanto a diretoria está apostando alto no elenco de 2022 e sendo bastante ousada e otimista. Pensando nisso, a GOAL traz o retrospecto do Tricolor em cada uma dessas quatro competições nos últimos dez anos, ou seja, em que fase o clube foi eliminado ou em que colocação terminou desde a temporada 2011.

Campeonato Paulista

A primeira meta estabelecida pela diretoria do São Paulo foi, novamente, chegar à final do estadual, sem necessariamente vencer a disputa. De fato, na temporada 2021 o Tricolor foi o grande vencedor da competição, mas, nas edições anteriores, a semifinal foi o resultado mais comum para o clube.

2021 - campeão

2020 - eliminado nas quartas de final

2019 - vice-campeão

2018 - eliminado na semifinal

2017 - eliminado na semifinal

2016 - eliminado nas quartas de final

2015 - eliminado na semifinal

2014 - eliminado nas quartas de final

2013 - eliminado na semifinal

2012 - eliminado na semifinal

2011 - eliminado na semifinal

Competições continentais (Sul-Americana e Libertadores)

A outra final que o São Paulo almeja é a da Sul-Americana, da qual foi campeão em 2012 - o último título antes do Paulista de 2021. Apesar de ser um dos maiores campeões da Libertadores e do título da SulA, o Tricolor não vem tendo resultados tão bons nas competições da Conmebol nos últimos dez anos.

2021 - eliminado nas quartas de final da Libertadores

2020 - eliminado na fase de grupos da Libertadores e segunda fase da Sul-Americana

2019 - eliminado na segunda fase da Pré-Libertadores

2018 - eliminado na segunda fase da Sul-Americana

2017 - eliminado na primeira fase da Sul-Americana

2016 - eliminado na semifinal da Libertadores

2015 - eliminado nas oitavas de final da Libertadores

2014 - eliminado na semifinal da Sul-Americana

2013 - eliminado nas oitavas de final da Libertadores

2012 - campeão da Sul-Americana

2011 - eliminado nas oitavas de final da Sul-Americana

Copa do Brasil

Uma das grandes zoações dos rivais em relação ao São Paulo é a falta de um título da Copa do Brasil e, pelas metas da diretoria, não será nesta temporada que isso vai acabar - a previsão é alcançar, pelo menos, as quartas de final da maior competição de clubes do Brasil, mesma em que se despediu em 2021.

Mas, para isso, o São Paulo vai precisar passar pelas primeiras fases da competição, uma vez que sua colocação no Brasileirão não o coloca apenas na reta final.

As participações do Tricolor no torneio variam bastante, veja:

2021 - eliminado nas quartas de final

2020 - eliminado na semifinal

2019 - eliminado nas oitavas de final

2018 - eliminado nas quarta fase

2017 - eliminado na quarta fase

2016 - eliminado nas oitavas de final

2015 - eliminado na semifinal

2014 - eliminado na terceira fase

2013 - (não participou)

2012 - eliminado na semifinal

2011 - eliminado nas quartas de final

Campeonato Brasleiro

No caso do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não vence desde 2008, a meta é chegar entre os seus primeiros, ou seja, garantir uma vaga à Libertadores de 2023. Para isso, o Tricolor terá que fazer uma campanha bem melhor do que a de 2020, quando chegou apenas na 13ª colocação após lutar contra o rebaixamento. No entanto, nos últimos dez anos, em sete o clube chegou pelo menos em sexto.