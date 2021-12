São Paulo procura Soteldo, mas diretoria avalia jogador como caro no mercado

O São Paulo tem interesse na contratação de Yefferson Soteldo, de 24 anos. O atacante, hoje no Toronto FC, surge como um nome que agrada ao Tricolor paulista a pedido de Rogério Ceni. Contudo, é considerado caro pela diretoria, conforme apurado pela GOAL.

O salário anual do atleta, avaliado em US$ 1,7 milhão (R$ 9,63 milhões na cotação atual), é considerado caro nas alamedas do Morumbi. A diretoria não concorda em pagar o montante ao jogador para o seu retorno ao Brasil, onde já defendeu as cores do Santos. Ele foi oferecido ao Palmeiras no mercado da bola, mas o Verdão descartou a negociação também por causa dos valores envolvidos.

O venezuelano foi um pedido da atual comissão técnica ao departamento de futebol comandado por Carlos Belmonte Sobrinho. A sua contratação, entretanto, é tratada com dificuldade nos bastidores. O São Paulo vive uma grave crise financeira, com dívida que se aproxima dos R$ 600 milhões.

O atleta demandaria também um investimento elevado — ele foi negociado por seis milhões de dólares (R$ 33 milhões à época) em abril deste ano. Os canadenses não pretendem liberá-lo por um valor inferior ao investido. Soteldo tem contrato com o Toronto FC até 31 de dezembro de 2024.

Mais artigos abaixo

Soteldo ganhou notoriedade no Brasil ao defender as cores do Santos. Ele atuou pelo time da Vila Belmiro entre janeiro de 2019 e abril de 2021. No período, se destacou no vice-campeonato brasileiro de 2019 e também brilhou na segunda colocação da Libertadores de 2020, diante do próprio Palmeiras.

Com as cores do Toronto FC, o atacante fez 26 partidas, com quatro gols marcados e seis assistências. Ele é um dos principais nomes da equipe canadense na temporada.

A informação sobre o interesse do São Paulo em Soteldo foi inicialmente divulgada pela TV Bandeirantes e confirmada pela reportagem da GOAL com três fontes distintas.