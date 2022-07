São Paulo articula regularização de Galoppo para jogos da Copa do Brasil

Clube prepara registro para esta terça-feira na CBF. Ele é o único alvo do clube que deve ser regularizado a tempo dos jogos da Copa do Brasil

O São Paulo articula a regularização do meio-campista Giuliano Galoppo até esta terça-feira (26), data limite para a sua inscrição pensando no jogo contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A ideia é que ele já esteja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição de Rogério Ceni, como soube a GOAL.

Os paulistas solucionam todos os trâmites burocráticos necessários para que o atleta seja regularizado em tempo hábil. O Tricolor assinará a documentação pela aquisição do atleta em reunião na noite desta segunda-feira (25). A única pendência é o número de patrocinadores que financiará a compra do atleta — é possível que até dois parceiros atuem no negócio, conforme apurado pela reportagem.

O argentino de 23 anos é o único reforço que pode chegar ao clube a tempo de disputar as quartas de final da Copa do Brasil. Os outros alvos no mercado da bola, como o goleiro John, não chegarão em tempo hábil para a inscrição. Mesmo depois da contratação de Galoppo, a diretoria ainda buscará um goleiro, um zagueiro e um atacante de lado de campo no mercado da bola.

Galoppo será contratado pelo São Paulo por cerca de US$ 4 milhões (R$ 21,5 milhões na cotação atual) no mercado da bola, de acordo com fontes ligadas ao clube paulista. Os argentinos pediram inicialmente US$ 6 milhões (R$ 32,2 milhões) pela liberação do atleta. Pessoas próximas ao Banfield, da Argentina, dizem que o negócio será por US$ 8 milhões (R$ 43 milhões). O valor será integralmente pago por parceiros.

Em meio às tratativas com o São Paulo, o Banfield retirou Galoppo de seus dois últimos compromissos na temporada, contra San Lorenzo e Talleres, ambos pelo Campeonato Argentino. Ele também não atuará diante do Argentinos Juniors nesta segunda-feira, pela competição.

Em 2022, o meio-campista fez 27 jogos pelo time argentino, com oito gols marcados e duas assistências. No período, ficou em campo por 2.227 minutos.