São Paulo terá ajuda de patrocinador para compra de Galoppo, do Banfield

Pessoas ligadas ao Tricolor paulista falam em US$ 4 milhões, enquanto fontes próximas ao Banfield dizem US$ 8 milhões

O São Paulo vive a expectativa de fechar em breve a contratação de Giuliano Galoppo, do Banfield, com ajuda de um patrocinador ainda não revelado. A diretoria do clube paulista guarda o nome do "bem feitor" a sete chaves enquanto ainda tenta um acordo financeiro com o Banfield.

Pessoas ligadas ao Tricolor Paulista afirmam que a negociação gira em torno dos US$ 4 milhões, fontes do clube argentino, no entanto, garantem que a operação é de US$ 8 milhões por 90% dos direitos econômicos do volante de 23 anos.

O Tricolor Paulista tem as bases salarias acertadas com o jogador e o tempo de contratado que será de cinco temporadas. Galoppo, inclusive, já realizou os exames médicos e também vive a expectativa de um desfecho positivo entre São Paulo e Banfield. Ele ficou de fora dos últimos dois jogos do clube argentino por conta da negociação.

O otimismo é grande dentro da diretoria. Nos corredores do clube, já se fala que há um parceiro disposto a bancar o negócio aguardando apenas o entendimento entre os dois clubes. Atualmente, o São Paulo tem as seguidas empresas como parceiras: Cartão de Todos, ABC da Construção, Gazin, Bitso, Sportsbet.io, Roku, Ambev, e Adidas.

Galoppo já tem o aval do técnico Rogério Ceni, que fez questão de elogiar o volante publicamente, no último domingo, após empate com o Fluminense.

"É um jogador interessante, um meio-campista, um (número) 8/5/10, um jogador versátil assim como temos alguns no elenco. Sei que é um jogador que custa caro. E aí é uma questão da parte diretiva, de investidores, porque o clube não tem condições de pagar pelo jogador. Não sei o valor exato, mas supera as nossas possibilidades".