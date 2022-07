Banfield pede US$ 6 milhões por Galoppo, e São Paulo busca parceiro

Presidente Julio Casares tenta ajuda de um investidor para acertar a contratação do meia-atacante Giuliano Galoppo

O São Paulo negocia a contratação de Giuliano Galoppo no mercado da bola. A ideia é contratar o argentino de 23 anos em definitivo. O clube, entretanto, não tem recursos para a aquisição do atleta. Por isso, conversa nos bastidores para pagar o que pede o Banfield: US$ 6 milhões (R$ 32,45 milhões na cotação atual).

A GOAL apurou com fontes ligadas ao atleta que há a intenção do clube argentino em embolsar US$ 6 milhões pelo atleta. Em dificuldade financeira, o Tricolor paulista não tem condições de pagar a quantia solicita. Contudo, trabalha para que parceiros o ajudem no negócio.

Há uma movimentação nos bastidores, liderada pelo presidente Julio Casares, com o intuito de angariar recursos para a contratação do meia-atacante. O desejo é que marcas que já estão ligadas ao clube façam um investimento pela contratação do atleta. Os moldes seriam com possível antecipação de receita ou um aporte maior nos valores já acordados.

Mais artigos abaixo

Giuliano Galoppo joga como meio-campista e tem a aprovação do departamento de futebol, inclusive do técnico Rogério Ceni. Aos 23 anos, tem contrato com o Banfield, da Argentina, até dezembro de 2023. O jogador pode se transferir para o Morumbi no mercado da bola.

Em 2022, o jogador fez 27 jogos por sua equipe, com 2.226 minutos em campo. No período, marcou oito gols e deu duas assistências. O atleta é visto como uma grande promessa do futebol argentino.

A busca do São Paulo por um parceiro para o negócio foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL com uma fonte ligada ao atleta.