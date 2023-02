São Paulo abate dívida por Erison; Botafogo ainda deve R$ 6 milhões

Tricolor paulista abaterá R$ 1,5 milhão do débito do Alvinegro carioca pelo empréstimo de Erison até dezembro de 2023

O São Paulo abateu parte do crédito que tem para receber do Botafogo com a contratação por empréstimo do atacante Erison até o fim de 2023. Os cariocas ainda têm uma dívida de R$ 6 milhões para para pagar ao Tricolor paulista.

A informação sobre o abatimento do débito foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela GOAL com uma fonte envolvida nas tratativas.

O Botafogo tinha uma pendência de R$ 7,5 milhões com o São Paulo, mas conseguiu um abatimento no valor ao emprestar o atacante de 23 anos para o clube. O negócio está avaliado em R$ 1,5 milhão.

Erison tem contrato em General Severiano até 31 de dezembro de 2025 e assinará por empréstimo no Morumbi por uma temporada, até o fim de 2023. O jogador rescindiu o vínculo de empréstimo com o Estoril, de Portugal, que se encerraria em 30 de junho de 2023, para jogar no Tricolor paulista.

O Coritiba também tentou a contratação do centroavante no mercado da bola, mas o atleta optou pela ida ao Morumbi. Os paulistas, inclusive, descartaram entrar em leilão pelo jogador.

Na passagem pelo futebol europeu, Erison disputou 14 partidas, somando 809 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e não deu assistências.